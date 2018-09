Autarcas alertam para limpeza de bermas e eucaliptos que regeneram naturalmente

Lusa25 Set, 2018, 17:34 | Economia

Estas preocupações vão ser apresentadas hoje, em reunião pedida pela CIM ao secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural, Miguel Freitas, que presidirá o encontro com o intuito de fazer uma avaliação da implementação das medidas após os incêndios que atingiram a região em outubro de 2017.

"A reflorestação natural dos eucaliptos é uma grande preocupação e há muitos proprietários que não estão preocupados com isso. Eles nascem todos colados uns aos outros e já estão grandes. E depois há a questão da limpeza das bermas, que, com o alargamento da área de limpeza, nós, câmaras, não temos meios para o fazer", resumiu Rogério Abrantes à agência Lusa.

À entrada da reunião, o autarca disse ainda que vão questionar o secretário de Estado sobre a possibilidade de "fazer cura nas bermas, porque as que foram limpas há uns meses já estão, novamente, a precisar de limpar", tendo em conta as condições climatéricas.

Os incêndios de outubro de 2017, que atingiram sobretudo a região Centro, provocaram pelo menos 50 mortos, além da destruição de centenas de casas, empresas, infraestruturas e vasta área florestal.

A CIM Viseu Dão Lafões alberga 14 municípios, um do distrito da Guarda, Aguiar da Beira, e os restantes do distrito de Viseu, Carregal do Sal, Castro Daire, Mangualde, Nelas, Oliveira de Frades, Penalva do Castelo, Santa Comba Dão, São Pedro do Sul, Sátão, Tondela, Vila Nova de Paiva, Viseu e Vouzela.