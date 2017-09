"Autarquias terão um papel essencial na melhoria do ensino" - António Costa

Lusa 04 Set, 2017, 22:19 | Economia

"O Estado não se irá demitir das suas funções no setor da Educação e nem as Câmaras municipais irão mandar nas escolas, mas contamos com os autarcas para ajudar neste processo, até porque eles já demonstraram que o conseguem fazer e bem", sublinhou.

António Costa, que intervinha esta noite no concelho de Azambuja, durante o jantar de apresentação do candidato socialista àquela Câmara Municipal (Luís de Sousa), abordava assim a descentralização de competências para as autarquias, um dos processos legislativos que o Governo tem em curso.

"Para nós, a descentralização de competências é umas das reformas do estado mais importantes. Acreditamos nos autarcas e no que eles poderão fazer com mais competências e com mais meios", atestou.

Numa curta intervenção, António Costa afirmou ainda que a situação económica do país está melhor e destacou o facto de o défice do ano passado "ser o mais baixo da história da democracia".

"Tivemos um défice histórico e no próximo ano também. Estamos a crescer mais e com menos dívida e com isso poderemos melhorar a vida das pessoas", concluiu.