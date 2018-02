Autoeuropa. Abaixo-assinado exige queda da Comissão de Trabalhadores

RTP07 Fev, 2018, 10:09 / atualizado em 07 Fev, 2018, 13:46 | Economia

“O motivo da exigência da destituição prende-se com a falta de hombridade da referida Comissão de Trabalhadores no processo negocial referente à questão que se prende com novos horários e que opões os trabalhadores à administração da Autoeuropa”, avança o jornal.



Na fábrica de Palmela trabalham 5.700 trabalhadores. Para a realização de um novo plenário são necessárias as assinaturas de 100.

Trabalhadores não se sentem representados

A Comissão de Trabalhadores, liderada por Fernando Gonçalves, afirma que não tem conhecimento do documento. No entanto, dois elementos da atual comissão já apresentaram a demissão.A Comissão de Trabalhadores foi eleita em outubro. A anterior demitiu-se depois de ter sido chumbado em plenário o acordo com a administração da Autoeuropa para o trabalho aos sábados.Esta é a segunda vez que um abaixo-assinado circula na fábrica de Palmela. O primeiro, em dezembro, acabou por não avançar.O processo foi desencadeado depois de um elemento da Comissão de Trabalhadores ter avançado com uma queixa, que já originou a abertura de um processo disciplinar com vista ao despedimento por justa causa, após ser confrontado por um funcionário descontente.A negociação dos novos turnos e o pagamento dos prémios de produção são outros exemplos da insatisfação dos trabalhadores.Para a administração da Autoeuropa, a Comissão de Trabalhadores é o único parceiro admitido para negociar as questões laborais.O braço-de-ferro entre os trabalhadores e a administração dura há mais de seis meses.Os trabalhadores da Autoeuropa começaram no passado sábado a cumprir um novo horário transitório que prevê a obrigatoriedade do trabalho ao sábado e que foi imposto administrativamente pela administração.Faltam acertar os pormenores que vão levar ao caderno reivindicativo de 2018, onde se exige um aumento salarial de 6,5 por cento, com um mínimo de 50 euros, com efeitos retroativos a 2017.Sérgio Monte, secretário executivo da UGT, afirmou à Antena 1 que compreende a existência do abaixo-assinado, frisa que os trabalhadores não se sentem representados pela atual CT e defende que haja paz social na fábrica de Palmela.“Nós estamos preocupados com a situação em geral. É necessário que a Autoeuropa consiga clarificar aquilo que vai fazer e o acordo, para que haja paz social na empresa”, afirmou o sindicalista.Sérgio Monte defende que a atual CT “deveria ter tirado às ilações do que foi apresentado aos trabalhadores. O acordo que era pior que aquilo que já tinha sido chumbado e apresentado pela Comissão de Trabalhadores anterior”.“Por isso os trabalhadores estão efetivamente a reagir e estão-se a organizar, com esse abaixo-assinado. E é legítimo que os trabalhadores tenham razões de não se sentirem melhor defendidos por esta Comissão do que pela anterior”, rematou.