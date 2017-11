Autoeuropa avalia rejeição do pré-acordo sobre novos horários

RTP30 Nov, 2017, 11:06 | Economia

"Lamentamos a rejeição do pré-acordo, estamos a analisar o impacto desta situação e oportunamente tomaremos posição", disse à agência Lusa fonte oficial da empresa.



Esta é a primeira reação da Autoeuropa depois de os trabalhadores terem rejeitado o pré-acordo a que a própria administração e a Comissão de Trabalhadores tinham chegado. Quatro meses depois, o impasse está assim de regresso à fábrica de Palmela.



Mais de 63 por cento dos trabalhadores da Autoeuropa rejeitaram o segundo pré-acordo sobre os horários de trabalho na fábrica de automóveis de Palmela, no referendo realizado quarta-feira, com 3.145 votos contra o pré-acordo e 1.749 votos favoráveis.



Numa primeira reação, a Comissão de Trabalhadores da Autoeuropa disse não perceber a decisão tomada em referendo pelos mais de 5.000 trabalhadores da empresa, uma vez que acreditam que estavam salvaguardados os seus direitos. Concretizado o chumbo, a CT quer avançar para novas negociações com a administração da fábrica da Volkswagen.

Governo vê “risco”

"Tendo em conta os resultados obtidos com o referendo, a Comissão de Trabalhadores (CT) pretende reiniciar o processo negocial com o objetivo de alcançar um novo entendimento", refere, em comunicado, a CT da Autoeuropa.A CT da Autoeuropa refere ainda, no comunicado, que "o conteúdo do pré-acordo garantia a manutenção dos direitos dos trabalhadores, tal como o trabalho suplementar considerado como tal", "a rotação semanal dos turnos" e a "continuidade do horário semanal de segunda a sexta-feira até à entrada do regime de laboração contínua", prevista para agosto de 2018."As condições estabelecidas, ao contrário do que alguns pretenderam fazer crer, representavam uma melhoria para os trabalhadores em relação ao que já anteriormente tinha sido proposto e igualmente rejeitado", acrescenta o documento.O ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social considera que a situação na Autoeuropa "é um risco para a empresa" e apelou aos trabalhadores e à administração que encontrem soluções num curto prazo.O ministro do Trabalho disse, na quarta-feira à noite à margem da Gala da Associação Nacional de Jovens Empresários, no Porto, que o impasse na Autoeuropa "não é positivo"."Obviamente que essa situação não é positiva. (...) Esta é a pior situação na Autoeuropa. É um risco para a empresa, seria ilusório estar a fazer uma afirmação no sentido contrário", sublinhou.José Vieira da Silva lembrou que esta "não é a primeira vez que existem acordos na Autoeuropa que são afetados por um referendo dos trabalhadores" e sempre foi possível encontrar soluções negociadas.Segundo o governante, o "tempo escasseia e as soluções têm de ser encontradas num prazo curto"."Nós apelamos às partes para que aprofundem os seus contactos, para que possam estudar novas situações e que possam junto dos trabalhadores ter uma atuação que valorize a importância que tem este acordo para o futuro da Autoeuropa, daquela região, do país daqueles trabalhadores e das suas famílias, porque é de facto um projeto de futuro que está a ser discutido neste momento", salientou.Também o ministro da Economia disse à margem da mesma Gala que deve ser encontrada uma solução. "Faço votos para que haja um sentido de responsabilidade e que se possa ainda encontrar uma solução", disse Caldeira Cabral.