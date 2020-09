Autoeuropa confirma intenção de não renovar contrato a 120 trabalhadores

"A Autoeuropa reafirmou a intenção de não renovar os contratos com os 120 trabalhadores. E nós, mais uma vez, reafirmámos que isso não faz qualquer sentido. E que, na nossa opinião, havia alternativas para recolocar estes trabalhadores em outras áreas na fábrica", disse o dirigente do SITE-SUL, Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente do Sul.

"A justificação é o abaixamento da produção da carrinha MPV, Volkswagen Sharan [de 160 para 30 unidades por dia]. Também está previsto um aumento da produção do T-Roc, mas a empresa alega que este veículo tem menos mão-de-obra do que os MPV", acrescentou Eduardo Florindo, após uma reunião com a administração da Autoeuropa.

Questionado pela agência Lusa, Eduardo Florindo disse que a administração da fábrica não prevê qualquer redução da produção até final deste ano e que não deverá prescindir dos trabalhadores contratados afetos à montagem do T-Roc, muitos dos quais terminam contrato nos próximos meses de outubro e novembro.

Por outro lado, o sindicalista garantiu que o sindicato não tem prevista qualquer forma de luta que não seja continuar a pressionar a Autoeuropa para integrar os 120 trabalhadores em causa.

Depois da reunião efetuada hoje com o SITE-SUL, a administração da Autoeuropa reúne-se na sexta-feira com a Comissão de Trabalhadores, que também defende a integração dos 120 contratados a termo.