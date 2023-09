Autoeuropa de regresso. Comissão de Trabalhadores tudo fará para que produção volte à normalidade

"Vamos voltar à normalidade mais cedo do que era previsto, portanto é com grande satisfação que vemos este regresso", declarou Rogério Nogueira.



Questionado acerca das expectativas dos trabalhadores quanto ao retomar da normalidade, o representante da comissão afirmou que "sempre demonstrámos grande confiança no trabalho, profissionalismo e responsabilidade nos colegas que estavam nesta 'task force' para arranjar alternativas à situação e pelos vistos essas alternativas foram arranjadas mais cedo do que o esperado (...) o que é óptimo em todos os aspetos".



Sobre os trabalhadores dispensados, referiu que, quanto à dispensa de trabalhadores temporários dispensados e o seu eventual regresso, Rogério Nogueira sublinhou que "a informação que temos é que os turnos vão gradualmente começando até chegarem à normalidade, quatro equipas e três turnos por dia".



"Quanto aos temporários, sempre mostrámos grande preocupação tal como quanto aos trabalhadores da Autoeuropa e do Parque industrial (...). Sendo que a palavra na Autoeuropa cumpre-se, sempre se cumpriu, vão também eles voltar gradualmente às suas funções e às equipas em que estavam inseridos", acrescentou.