Autoeuropa: Presidente da Comissão de Trabalhadores demitiu-se

11 Mai, 2018

Em comunicado, Fernando Goncalves cita um “sentimento de contestação à pessoa do presidente”.



A Comissão de Trabalhadores da Autoeuropa afirma que “após análise mais profunda e detalhada dos resultados do referendo é visível que continua a existir um sentimento de contestação a esta Comissão de Trabalhadores, com o principal foco na pessoa do seu coordenador Fernando Gonçalves”.



Segundo a nota da CT, “por esse motivo, o coordenador da Comissão de Trabalhadores da Volkswagen Autoeuropa decidiu apresentar hoje a sua demissão, por considerar que o projeto a desenvolver pela equipa não pode ser posto em causa”.



Apesar da saída de Fernando Gonçalves, os restantes membros da Comissão de Trabalhadores mantêm-se em funções.



A posição de presidente da CT passará a ser ocupada “pelo membro imediatamente seguinte constante da Lista E candidata nas últimas eleições”, remata o comunicado.

Plenário votou contra destituição

Os trabalhadores da Autoeuropa, que quinta-feira estiveram reunidos em plenário, legitimaram a continuidade da atual comissão liderada por Fernando Gonçalves.



Dos 5.953 trabalhadores inscritos no referendo apenas 3.174, a maioria dos quais – 57,3 por cento (1.818 votos) – contra a destituição da atual Comissão de Trabalhadores, enquanto o “sim” obteve 1.206 votos (38 por cento).



Os primeiros sinais de contestação de alguns trabalhadores da fábrica de Palmela, que culminaram com um abaixo-assinado que levou à realização do referendo para a destituição da CT, começaram assim que se tornou claro que a empresa iria implementar o trabalho obrigatório aos sábados.



A definição dos horários de trabalho é uma prerrogativa legal da empresa, sendo que o parecer da Comissão de Trabalhadores tem, apenas, carater consultivo.



A partir de agosto, com a entrada em vigor de um regime de laboração contínua, com um total de 19 turnos por semana, incluindo sábados e domingos, os trabalhadores da fábrica de Palmela, além dos sábados, vão ter de trabalhar também um domingo.



Para alguns trabalhadores trata-se de uma situação melhor, uma vez do que ao contrário do que acontece desde fevereiro vão passar a ter novamente duas folgas consecutivas.