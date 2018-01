Autoeuropa: representantes dos trabalhadores criticados por ignorarem votação

09 Jan, 2018, 13:56 | Economia

O grupo, autodenominado "Juntos pelos trabalhadores da Autoeuropa", diz que "não se tem sentido representado pela forma como a Comissão de Trabalhadores (CT) tem gerido o conflito em curso na Autoeuropa" e explica que, por esse motivo, recolheu as assinaturas necessárias para convocar os plenários de 20 de dezembro e aí apresentou o conjunto de propostas que viria a ser aprovado.



O comunicado, hoje publicado na página de facebook do grupo, refere os sacrifícios que os trabalhadores da Autoeuropa têm feito, trabalhando "muitos sábados e domingos para assegurar a manutenção de equipamentos e a produção", e considera que graças a esses sacrifícios foram atingidos níveis de qualidade "ímpares no grupo Volkswagen".



Desmente, por outro lado, a imagem muito difundida dos trabalhadores da Autoeuropa como uma aristocracia operária altamente privilegiada, lembrando que é comum esses trabalhadores terem de realizar "trabalho noturno durante longas temporadas, passando por trabalho aos fins-de-semana e até mais de 8h por dia" e que "actualmente mais de um terço dos trabalhadores da Autoeuropa ganham 660 euros de salário base para trabalhar em três turnos".



Seguidamente, o comunicado aponta à administração da empresa várias "irresponsabilidades", exemplificadas no facto de o actual plano de investimento, de 700 milhões de euros, ter sido concebido "para um volume de produção de metade dos carros que agora se prevêem produzir". E, acrescenta, é isso que explica que agora se queira compensar esse défice de investimento "prejudicando a nossa vida".



Para a produção de 240.000 veículos T-Roc só, sustenta ainda o comunicado, seriam necessárias medidas estruturais semelhantes àquelas que viabilizaram na fábrica da Volkswagen em Navarra a produção de quase 300 mil veículos "sem trabalho obrigatório ao fim de semana".



A concluir, o comunicado apela à Comissão de Trabalhadores da Autoeuropa no sentido de se definir sobre as resoluções aprovadas em plenário, que "comunique oficialmente o que foi decidido e o que fará para a sua implementação". E critica o Site-Sul (sindicato da CGTP) por apostar exclusivamente numa negociação desacreditada pelo unilateralismo com a administração anunciou a imposição de novos horários, concluindo com um apelo dirigido a esse sindicato: "Respeitem a vontade expressa pelos trabalhadores e emitam um pré-aviso de greve para os dias 2 e 3 de fevereiro".