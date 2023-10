Autoeuropa retoma laboração normal a 23 de outubro e quer produzir 934 por dia a partir de novembro

Em comunicado divulgado hoje, a CT refere que o aumento de produção previsto pela empresa implica um "incremento de 32 trabalhadores nos quatro turnos na área da montagem, com abertura de várias estações" e adianta que já "exigiu à empresa que esses trabalhadores fossem contratados diretamente pela Autoeuropa".

A CT promete ainda estar atenta às cargas de trabalho nas linhas de montagem da fábrica da Volkswagen, em Palmela, no distrito de Setúbal.

Com a retoma da produção normal no dia 23 de outubro, termina também o regime de `lay-off´ que estava a ser aplicado na Autoeuropa desde o passado dia 11 de setembro, data em que a empresa foi obrigada a suspender a produção devido à falta de uma peça produzida numa fábrica da Eslovénia, que foi fortemente afetada pelas cheias que ocorreram naquele país no passado mês de agosto.

O regime de `lay-off´ prevê uma quebra de rendimentos para os trabalhadores que pode ir até 33% do salário, mas, graças ao acordo entretanto celebrado entre a administração e a CT, os cerca de 5.000 trabalhadores da Autoeuropa tiveram uma quebra de rendimentos muito inferior, de apenas 5%.

Na comunicação interna, a CT adianta também que solicitou à empresa que os descontos do ´lay-off´ fossem apenas efetuados no mês de novembro, no sentido de os trabalhadores sentirem menos o impacto financeiro, mas que ainda não obteve resposta.

Inicialmente a Autoeuropa previa retomar a atividade em 12 de novembro, mas a Volkswagen garantiu, entretanto, o fornecimento da peça em falta junto de um fornecedor espanhol e outro chinês, o que lhe permitiu antecipar a retoma da produção, ainda que parcialmente, no passado dia 02 de outubro.

A paragem de produção na fábrica da Volkswagen em Palmela afetou também milhares de trabalhadores de empresas fornecedoras, incluindo os trabalhadores de cerca de duas dezenas de empresas instaladas no Parque Industrial da Autoeuropa, algumas totalmente dependentes da produção da fábrica da Volkswagen.

Com a retoma da produção normal na Autoeuropa, cerca de uma centena de trabalhadores temporários da empresa deverão regressar de imediato ao trabalho, mas é incerto o futuro da grande maioria dos outros 325 trabalhadores temporários de diversas empresas do parque industrial, não se sabendo ainda se todos eles irão regressar ao trabalho.