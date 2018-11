Autoeuropa retoma produção após paragem programada

Na altura, a administração da Autoeuropa explicou que a paragem ia afetar outras fábricas do grupo e que não era exclusiva da fábrica de Palmela.



A produção parou dois dias depois de ter sido alcançado um novo pré-acordo laboral entre a Comissão de Trabalhadores e a Administração da empresa.



O pré-acordo prevê o pagamento do trabalho ao sábado e domingo a 100 por cento e aumentos salariais de 2,9 por cento, no próximo ano e no seguinte.