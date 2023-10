Autoeuropa retomou hoje a produção a 100%

Foto: José Sena Goulão - Lusa

Esta retoma significa também o fim do regime de lay-off.



No caso dos trabalhadores do parque industrial, os cortes chegaram aos 33 por cento do salário.



A partir de 6 de novembro, a fábrica de Palmela vai aumentar a produção para 934 carros por dia para fazer face à quebra de produção.



Esse aumento significa mais horas de trabalho noturno o que está a preocupar os trabalhadores.