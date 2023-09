Autoeuropa. Suspensão de produção pode pôr em risco trabalhadores precários

, defendeu Rogério Nogueira, da Comissão de trabalhadores da empresa, em entrevista à RTP esta sexta-feira.O responsável garante que essa questão também vai estar em cima da mesa nas reuniões da próxima semana com a empresa e que tudo será feito para “olhar para esses trabalhadores com a preocupação social que neste momento tem de haver”.

“Estamos preocupados com essa situação”, admite a Comissão de Trabalhadores sobre os precários na Autoeuropa.

Esta sexta-feira, o Jornal Económico avançou que 100 trabalhadores com vínculos temporários deverão ser dispensados nos dois meses de suspensão de produção na fábrica.







Quanto ao número de funcionários que ficará em lay-off, Rogério Nogueira adiante que “há departamentos que vão continuar a trabalhar, mas a grande maioria dos trabalhadores – mais de 50 por cento – vai ser abrangida”, não havendo ainda números concretos.

“Seguramente mais de metade dos trabalhadores da fábrica vão para lay-off”, frisou.

Empresa “tem condições” para garantir rendimentos

As condições financeiras dos trabalhadores da Europa serão discutidas em duas reuniões na segunda e terça-feira. “Vamos ouvir quais são as propostas relativamente às condições financeiras que os trabalhadores que vão para regime de lay-off vão ter durante estas nove semanas”, explicou a Comissão de Trabalhadores.“Da nossa parte temos convicção e– e os trabalhadores são os menos culpados do que está a acontecer –”, acredita Nogueira.“A pretensão da Comissão de Trabalhadores é que os trabalhadores não saiam mesmo prejudicados. Nós temos uma cultura bastante positiva nesta empresa, uma cultura de diálogo ao longo destes anos todos de existência, em que em situações adversas como esta temos conseguido sempre achar soluções para que, de certa forma, os trabalhadores não sejam prejudicados”.A Comissão de Trabalhadores está, por isso, convencida de que “desta vez não vai ser diferente e que”.A suspensão da produção entre 11 de setembro e 12 de novembro deve-se à falta de peças para a construção de motores. São produzidas por um fornecedor da Eslovénia que foi afetado por inundações no início do mês de agosto.