A Comissão de Trabalhadores da Autoeuropa acaba de indicar que as negociações com a Administração da Autoeuropa terminaram com a garantia de 95 por cento dos salários durante o lay-off, que deverá estender-se até novembro. Acresce ainda que a paragem não influenciará o prémio por objetivos e o prémio de assiduidade.