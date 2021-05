Autoeuropa. Trabalhadores rejeitam pré-acordo de aumento salarial de 4,6%

Uma votação em que mais de 84 por cento dos trabalhadores não aceitaram a proposta da Administração.



Apesar da rejeição, a comissão de trabalhadores considera que se trata de um acordo que garante uma atualização salarial razoável face à situação de incerteza que se vive, devido à pandemia e às mudanças no setor automóvel.



A Autoeuropa, tem mais de cinco mil trabalhadores, a maioria com vínculo permanente.



Produziu o ano passado 2020 192.000 automóveis e 20 milhões de peças para outras fábricas do grupo alemão.



Uma produção que representa 1,4 por cento do Produto Interno Bruto e 4,7 por cento das exportações portuguesas.