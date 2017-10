Autonomia financeira das empresas não financeiras sobe no segundo trimestre

Lusa18 Out, 2017, 13:50 | Economia

De acordo com uma nota de informação estatística hoje divulgada pelo Banco de Portugal (BdP), o custo do financiamento das empresas não financeiras (juros suportados/financiamentos obtidos) foi de 3,2% no segundo trimestre de 2017, valor inferior ao registado no trimestre homólogo (3,5%) e no final de 2016 (3,4%).

O rácio de cobertura de juros suportados (EBITDA/juros suportados) situou-se em 6,1%, o que representa um aumento de 0,9 pontos relativamente ao segundo trimestre de 2016 e de 0,5 pontos face ao final do mesmo ano.

"A pressão financeira, medida pelo inverso daquele rácio, apresentou uma descida neste trimestre para a quase totalidade dos setores de atividade, quando comparada com a do trimestre anterior e com o final de 2016", refere o BdP.

No segundo trimestre de 2017, a rendibilidade bruta do ativo (EBITDA/ total do ativo) das empresas não financeiras situou-se em 7,2%, valor superior aos 7% registados no final de 2016 e aos 6,9% do trimestre homólogo.

Em comparação com o final de 2016, a rendibilidade aumentou ou estabilizou na generalidade dos setores de atividade, com exceção da eletricidade e do comércio, que registaram reduções de 0,5 e de 0,1 pontos percentuais para 8,3% e 7,1%, respetivamente.