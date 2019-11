Autor de livro sobre estrada que colapsou defende reabilitação da via

"Do ponto de vista da análise histórica, defendo que realmente seria importante" que a Estrada Municipal 255 "fosse reabilitada", disse à agência Lusa Tiago Salgueiro, autor do livro "A Estrada Real - Memórias do caminho entre Borba e Vila Viçosa".

Por outro lado, frisou, a reabilitação da estrada seria "também uma homenagem justa às vítimas do infeliz" colapso, que ocorreu a 19 de novembro de 2018, devido ao deslizamento de um grande volume de rochas, blocos de mármore e terra para o interior de duas pedreiras contíguas, e provocou cinco mortos.

"Devido à importância da estrada, do ponto de vista histórico, fará todo o sentido" a reabilitação, "porque, realmente, é uma via que teve uma importância muito grande ao longo de séculos, nomeadamente enquanto acesso privilegiado ao Paço Ducal de Vila Viçosa", sublinhou.

Hoje, o ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, disse que "não há forma de [se] poder abrir" a estrada, referindo não se tratar de "falta de vontade política", mas sim de "uma questão de segurança".

"Lamento, porque há uma carga histórica associada" à estrada, reagiu Tiago Salgueiro, sublinhando que "defende" a reabilitação da via, mas não sabe se tal "será possível do ponto de vista técnico" e se o investimento necessário será "demasiado elevado ou impeditivo até".

"Compreendo os argumentos, calculo que o investimento a fazer seria muito elevado, mas, do ponto de vista sentimental e afetivo", a reabilitação da via "seria o grande desejo, a grande aspiração das populações de Borba e de Vila Viçosa", sublinhou.

Segundo Tiago Salgueiro, o livro, que foi lançado em julho deste ano, numa edição conjunta dos municípios de Borba e Vila Viçosa, serviu para "desmistificar uma ideia", que surgiu após o desabamento, de que se tratava de "uma estrada secundária, que somente servia para acesso às zonas de extração e transformação" de mármores.

Tiago Salgueiro disse que a investigação que fez e o livro demonstram "precisamente o contrário" e que a estrada, ao longo de vários séculos, "tendo em conta o facto de em Vila Viçosa estar sedeada a Casa de Bragança, foi essencial em termos de comunicação".

"As referências históricas à `estrada real` são uma evidência a partir do início do século XVI", quando foi construído o Paço Ducal de Vila Viçosa, disse, referindo que se tratava do "percurso privilegiado" de ligação da sede da Casa de Bragança à capital do reino e aos restantes territórios sob sua jurisdição.

A estrada, "enquanto eixo de comunicação, foi absolutamente vital no âmbito das guerras da Restauração e das Invasões Francesas" e há registo de "muitas visitas históricas" a Vila Viçosa com passagem pela via, que "só perdeu alguma importância com a criação da linha de caminho-de-ferro e da Estação de Vila Viçosa em 1905".

A partir de meados do século XX, a antiga Estrada Nacional 255 "assumiu uma importância muito relevante do ponto de vista económico" ao tornar-se "o acesso privilegiado às pedreiras e unidades de transformação de mármore", a "principal atividade socioeconómica" dos concelhos de Borba e Vila Viçosa.

A estrada passou a municipal em 2005, quando foi inaugurada a "variante" que liga as vilas de Borba e Vila Viçosa, mas, mesmo antes do colapso, "continuava a ser utilizada com muita frequência" por habitantes dos dois concelhos.

A via "era absolutamente diferenciadora e caracterizava muito bem a zona do anticlinal dos mármores, composta por crateras de pedreiras de mármores, que impressionam", e por isso, "alguns circuitos turísticos incluíam a passagem pela estrada" para os turistas verem as pedreiras antes da visita a Vila Viçosa e ao Paço Ducal, disse.

Questionado sobre se o colapso da estrada provocou a diminuição de visitas a Vila Viçosa e ao Paço Ducal, Tiago Salgueiro disse que "essa avaliação ainda não está feita", mas, "do ponto de vista empírico, à partida, não".

"Mas não sei até que ponto um estudo do impacto económico não terá se der equacionado no futuro, não só em relação às visitas a Vila Viçosa, mas também a toda a dinâmica que decorria da passagem pela estrada e que acabou por ser afetada", concluiu.