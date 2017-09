Autoridade da Concorrência dá `luz verde` a venda da Base pela F.Ramada

Lusa20 Set, 2017, 11:19 | Economia

"Na sequência do seu comunicado de 19 de Julho de 2017, relativo à alienação da totalidade da participação no capital social da sociedade Base Holding, a F. Ramada Investimentos informa que foi adotada uma decisão de não oposição à transação pela Autoridade da Concorrência", refere a informação ao mercado.

Em julho, foi conhecido o acordo para a venda pelo Grupo F. Ramada da sua posição na Base Holding à Medicina Laboratorial - Doutor Carlos da Silva Torres.

A informação à CMVM diz ainda que a concretização da venda deverá ocorrer a 15 de outubro.

A Base Holding detém um grupo de empresas que desenvolve a atividade no setor da saúde, mais especificamente nos meios complementares de diagnóstico e terapêutica, detendo 14 laboratórios, 44 unidades de radiologia e sete unidades de cardiologia em todo o país.

Então, a F. Ramada explicou que esperava que o negócio trouxesse uma mais-valia "superior a 40 milhões de euros".

O Grupo F. Ramada atua na área da indústria, nomeadamente do aço, e do imobiliário, tendo a F. Ramada Investimentos obtido lucros no primeiro semestre deste ano de sete milhões de euros, mais 22,6% do que no primeiro semestre de 2016.