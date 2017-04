Autoridade da Concorrência realizou buscas a 15 empresas este ano

Lusa 18 Abr, 2017, 13:14 / atualizado em 18 Abr, 2017, 13:37 | Economia

Segundo o regulador, as práticas sob suspeita desenvolvem-se em empresas de diferentes setores de atividade na oferta de bens e serviços e tiveram impacto direto sobre o consumidor final.

A AdC afirma que as operações foram efetuadas ao abrigo de mandados judiciais emitidos pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) e que os vários processos foram sujeitos a segredo de justiça, escusando-se, por isso, a indicar quais as empresas envolvidas.

Das buscas feitas a essas 15 empresas, já foi levantado o segredo de justiça relativamente a um processo no setor do transporte fluvial turístico no concelho do Porto.

As diligências deste ano corresponderam a "um total de cerca de 60 dias de buscas, envolvendo mais de duas dezenas de instrutores da AdC e duas dezenas de agentes das forças policiais", explica o regulador.

"Durante todo o ano de 2016, a AdC procedeu a diligências de busca e apreensão em nove entidades distribuídas por 13 instalações", compara a AdC.

O regulador sublinha que "as diligências de busca e apreensão configuram um meio de obtenção de prova de ilícitos concorrenciais" e que, destas buscas, "não decorre qualquer juízo de culpa ou condenação das empresas envolvidas"

O reforço da investigação é uma das prioridades que foi estabelecida pela AdC para 2017.