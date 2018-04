Autoridade de Supervisão de Seguros alerta para conflitos de interesse em novas leis

Lusa04 Abr, 2018, 13:12 | Economia

"Tem a ver com o acompanhamento e os conflitos de interesse que podem existir entre cada uma das entidades", isto é, "quando temos uma disparidade, ou seja quando existem várias entidades a tratar da mesma matéria, causa problemas", disse à agência Lusa o presidente da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF), José Figueiredo Almaça.

O responsável, que falava à Lusa no parlamento, onde foi ouvido pela Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa, acrescentou que "fica muito mais salvaguardado o interesse e a defesa dos consumidores" se "tudo o que tenha a ver com a comercialização de produtos com base em seguros ficar na autoridade dos seguros".

"Porque estamos todos no mesmo sítio e sabemos do que estamos a tratar" e porque existe "especialização e conhecimento técnico", justificou.

José Figueiredo Almaça foi ouvido naquela comissão parlamentar sobre a transposição da Diretiva Mercados e Instrumentos Financeiros II, mas aludiu também à Diretiva sobre Distribuição de Seguros, que ainda terá de ser transposta para a legislação nacional.

"A transposição desta diretiva (dos instrumentos financeiros) está interligada com outra, que é (...) a diretiva da distribuição de seguros, que está para ser transposta. Há que compaginar uma e outra", defendeu.

O responsável da ASF reforçou que há também "que salvaguardar situações em que esta (diretiva da distribuição de seguros) possa vir a conflituar com a outra".

No que toca à Diretiva Mercados e Instrumentos Financeiros II, o objetivo é reforçar a proteção aos investidores de produtos financeiros, com aumento das restrições à venda de produtos, mais prestação de informação e revisão das sanções.

Em causa estão alterações complexas ao quadro regulamentar dos emitentes e vendedores de produtos financeiros, desde logo limitando o leque de instrumentos financeiros considerados não complexos e obrigando, nesses casos, a que haja um teste de avaliação mais rigoroso para saber se a pessoa que investe em determinado produto tem perfil para o fazer.

Na sua intervenção na audição, José Figueiredo Almaça ressalvou aos deputados que a nova lei prevê a passagem para a ASF da supervisão dos produtos relacionados com seguros, competência que era da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Falando em reuniões tidas com a CMVM para fazer esta passagem, o responsável da ASF salientou que a mudança acontece "porque havia uma divisão que causava problemas", já que esta última autoridade teve de "atuar sobre situações que não estariam a funcionar corretamente do ponto de vista do consumidor".

"A CMVM agora também entendeu que era melhor ficar tudo connosco. É mais fácil e mais eficaz", sustentou.

A revisão da diretiva dos mercados financeiros devia ter entrado em vigor em 03 de janeiro, mas Portugal - tal como outros 11 países da União Europeia - falhou a entrada nessa data. A Comissão Europeia deu, entretanto, dois meses para que haja a transposição integral para o direito nacional dessa legislação comunitária.

Este ano também entra em vigor a nova diretiva europeia de distribuição de seguros, que deve ser transposta para a legislação nacional até 01 de julho, e cujo objetivo é dar maior proteção aos consumidores, reforçando as exigências da comercialização dos seguros (seja feita por pessoas singulares ou empresas), como obrigação de formação aos trabalhadores e adequação dos produtos vendidos ao perfil do cliente.