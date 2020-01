Autoridade Tributária não fica com dinheiro que não lhe é devido, diz secretário de Estado

A Autoridade Tributária não fica com dinheiro que não lhe é devido, garante o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, a propósito da devolução do imposto automóvel sobre carros importados. António Mendonça Mendes explica que, para já, o mais importante é resolver o contencioso com milhares de contribuintes.