Autoridade Tributária perdoou 168 milhões a empresas

Os dados são do programa especial de regularização de dívidas fornecidos pelo Governo, a pedido do PSD, e que o Jornal de Negócios revela esta terça-feira, como conta o jornalista Filipe Santa-Bárbara.



As empresas pouparam, em 2016, 168 milhões de euros em juros coimas e custas judiciais por terem aderido ao chamado perdão fiscal.



O secretário de Estado dos Assuntos Fiscais estará esta terça-feira no Parlamento a prestar esclarecimentos sobre o programa especial de regularização de dívidas.