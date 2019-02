Autoridades efetuaram buscas na Sede de Turismo dos Açores por suspeita de fraude

A operação em Ponta Delgada realizou-se no âmbito de uma investigação sobre alegadas irregularidades na gestão, tendo a PJ recolhido caixas com documentação.



Decorreram também buscas na casa do presidente da Associação e de um familiar que também desempenha um cargo de chefia.



Em causa poderão estar atos de corrupção e desvio de dinheiro em proveito próprio, que poderão ascender a milhões de euros.



O presidente do Governo Regional quer que o caso das alegadas irregularidades no Turismo dos Açores seja esclarecido.