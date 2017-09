Autorizados 128,4 milhões de euros de indemnizações compensatórias nos transportes

Lusa25 Set, 2017, 17:00 | Economia

Estas dotações estão já contempladas no Orçamento do Estado para este ano, com efeitos a 1 de janeiro último, e destinam-se a compensações às empresas pelo serviço de transporte, incluindo passes sociais e descontos para estudantes.

A Infraestruturas de Portugal, organismo resultante da junção da REFER com a Estradas de Portugal, arrecada a maior fatia de indemnização, superior a 84 milhões de euros, e acima dos 50 milhões de euros atribuídos no ano passado e dos 38,3 milhões destinados em 2015.

Além da Infraestruturas de Portugal, outras oito empresas do setor público vão receber também indemnizações, entre as quais a SATA, a TAP, Soflusa, Transtejo, CP ou Metro do Porto, além das autarquias e de privados, como a AEROVIP.

No setor privado, as transportadoras rodoviárias e ferroviárias recebem dez milhões de euros, para cada um dos segmentos, traduzindo uma quebra face aos 5,1 milhões de euros que só a AeroVip recebeu em 2015 no âmbito do contrato de concessão para assegurar durante três anos os serviços aéreos regionais de Bragança, Vila Real, Viseu, Cascais e Portimão, além da ligação por avião entre Funchal e Porto Santo.

Da lista de indemnizações, destaca-se ainda uma verba de 3,5 milhões de euros para os municípios, compensando gastos com os passes 4_18, sub23 e Passes Social+.

O diploma hoje publicado destina ainda 26,3 milhões de euros para o setor da cultura, repartidos pela OPART (17,4 milhões), Teatro Nacional São João (4,7 milhões) e Teatro Nacional D. Maria II (4,2 milhões).