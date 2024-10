Avaliação bancária na habitação aumenta 10% em setembro para 1.695 euros por m2

Segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), em comparação com setembro de 2023, a variação mais intensa registou-se no Oeste e Vale do Tejo (12,8%), não se tendo verificado descidas em qualquer região.

Já face a agosto deste ano, o Algarve apresentou o aumento mais expressivo (2,6%), tendo a descida mais intensa acontecido no Alentejo (-0,5%).