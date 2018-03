Partilhar o artigo Avaliação Bruxelas. "É uma boa notícia Portugal encontrar-se com os melhores países da Europa" Imprimir o artigo Avaliação Bruxelas. "É uma boa notícia Portugal encontrar-se com os melhores países da Europa" Enviar por email o artigo Avaliação Bruxelas. "É uma boa notícia Portugal encontrar-se com os melhores países da Europa" Aumentar a fonte do artigo Avaliação Bruxelas. "É uma boa notícia Portugal encontrar-se com os melhores países da Europa" Diminuir a fonte do artigo Avaliação Bruxelas. "É uma boa notícia Portugal encontrar-se com os melhores países da Europa" Ouvir o artigo Avaliação Bruxelas. "É uma boa notícia Portugal encontrar-se com os melhores países da Europa"