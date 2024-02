Avaliação das casas sobe 4,4% para 1.550 euros/m2 em janeiro

Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), a Região Autónoma da Madeira apresentou o maior aumento face ao mês anterior (4,0%), tendo as restantes regiões registado variações positivas, com exceção do Oeste e Vale do Tejo, que apresentou uma variação nula.

Já em comparação com janeiro de 2023, a variação mais intensa observou-se também na Região Autónoma da Madeira (19,5%), registando-se uma única descida, no Algarve (-0,5%).

Em janeiro, o número de avaliações bancárias -- realizadas no âmbito de pedidos de crédito para a aquisição de habitação - foi de cerca de 28.900, o que representa uma descida de 2,0% face ao período anterior e um aumento homólogo de 30,8%.