Avança Comissão de Inquérito ao pagamento de rendas excessivas aos produtores de electricidade

A Comissão quer saber se houve favorecimento dos diferentes executivos à EDP, no caso dos Custos de Manutenção do Equilíbrio Contratual e também se existe ou existiu corrupção de titulares de cargos políticos com influência na definição das rendas.



A proposta do Bloco surgiu depois de Manuel Pinho não ter mostrado disponibilidade para comparecer numa audição regular da Comissão de Economia, proposta pelo PSD.



Pode agora forçar o antigo Ministro a prestar declarações no Parlamento.