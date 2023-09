Azores Airlines aumenta oferta de voos entre a Madeira e a América do Norte

A transportadora aérea referiu em comunicado enviado à agência Lusa que as duas novas ligações diretas são entre Funchal e Boston (Estados Unidos da América) e entre Funchal e Toronto (Canadá).

As novas ligações aéreas "juntam-se à ligação entre o Funchal e Nova Iorque, uma aposta com excelentes resultados", lê-se.

A Azores Airlines adianta que "manterá a atual oferta de voos diretos entre o Funchal e Nova Iorque, bem como os voos para o Canadá (Toronto) com escala em Ponta Delgada [Açores]".

"Os voos diretos entre o Funchal e Boston e Funchal e Toronto iniciam-se em junho e decorrem até setembro", vincou.

Segundo a Azores Airlines, "os voos já se encontram disponíveis em sistema e os bilhetes podem ser adquiridos nos pontos de venda da companhia aérea (físicos e `online`) e em agências de viagens".

A presidente do Grupo SATA, Teresa Gonçalves, que recentemente visitou o arquipélago da Madeira, salientou no comunicado que "o reforço da operação aérea entre a América do Norte e a Madeira surge no seguimento do sucesso da ligação já existente para Nova Iorque".

Teresa Gonçalves apontou também o sucesso da operação aérea entre os dois arquipélagos portugueses, ao referir que, este ano, a operação da Azores Airlines entre a Madeira e os Açores "está a ser extremamente positiva".

"A aposta nos voos diretos entre a Madeira e a América do Norte resulta do sucesso da operação entre Nova Iorque e o Funchal", referiu Teresa Gonçalves.

A Azores Airlines é uma companhia aérea que pertence ao grupo SATA e cuja atividade consiste em transporte aéreo regular de e para o arquipélago dos Açores.

A companhia faz parte da SATA Holding, que integra também a SATA Air Açores, fundada em 1941 e que assegura as ligações entre as ilhas açorianas, e a SATA Aeródromos, que gere quatro dos cinco aeroportos dos Açores.

"A Azores Airlines opera uma rede regular de destinos entre os Açores e a América do Norte, a Europa e os arquipélagos dos Açores, Madeira e Cabo Verde", de acordo com a empresa.