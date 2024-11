Bacias do Sul voltam a perder água em outubro

A Bacia do Barlavento mantém-se a vermelho, sendo a que menos água reserva, 12,6% em outubro quando o valor era de 14,2% em setembro.

A bacia do Arade armazenava, no fim de outubro, 31% de água (32,3 em setembro) e a do Mira 37,2% [37,5% em setembro).

Em sentido contrário, as bacias com mais água eram, no último dia do mês passado, a do Cávado, com 78%, Guadiana, com 76,6% e a do Ave, com 76,2%.

De acordo com o relatório do SNIRH, no final de outubro e comparativamente ao mês anterior, houve um aumento do volume armazenado em sete bacias hidrográficas e uma descida em cinco.

O relatório indica ainda que das 59 albufeiras monitorizadas, cinco apresentavam a 31 de outubro disponibilidades hídricas superiores a 80% do volume total e 17 disponibilidades inferiores a 40% do volume total.

A cada bacia hidrográfica pode corresponder mais do que uma albufeira.