BAD leva três projetos lusófonos ao Fórum de Investimento Africano - Mateus Magala

"Para Joanesburgo temos três ou quatro projetos que estão prontos para serem apresentados e esperamos que mereçam a aprovação em termos de apetite dos investidores", anunciou Mateus Magala em entrevista à Lusa em Abdijan, Costa do Marfim, à margem da reunião extraordinária de acionistas para aprovação do aumento de capital do BAD.

"A linha de crédito para Moçambique certamente vai ser aprovada pelo conselho de administração do BAD este mês, e só depois da linha de crédito ser aprovada é que os operadores vão poder financiar projetos nas áreas principais da linha de atuação do banco", acrescentou o banqueiro moçambicano, anunciando que há também um projeto em Angola e outro em São Tomé e Príncipe que serão debatidos em Joanesburgo, mas escusando-se a apontar quais são.

A linha de crédito de 30 milhões de dólares (26 milhões de euros), que vai ser gerida pelo banco BIC, é o primeiro projeto a ser aprovado no âmbito do Compacto Lusófono para o Desenvolvimento, um modelo inovador de financiamento do BAD, com garantias do Estado português, para projetos apresentados para implementação nos países lusófonos africanos: Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, São Tomé e Príncipe e Moçambique.

"os projetos que vão a aprovação a conselho passam por um processo local, são localizados no país lusófono, e dentro de cada país já há um comité composto pelo banco, pelas autoridades nacionais e Portugal, portanto são eles que escrutinam os projetos e decidem se estão alinhados com a estratégia do banco, do país e da intenção do Compacto, que é a promoção do setor privado" nestes países, explicou Mateus Magala.

O Fórum de Investimento Africano realiza-se de 11 a 13 deste mês em Joanesburgo e pretende finalizar negócios e investimentos em África. A reunião do ano passado motivou a realização de 49 negócios, no valor de quase 40 mil milhões de dólares (35 mil milhões de euris).

O Compacto Lusófono é uma iniciativa lançada no final de 2017 pelo BAD e pelo Governo português para financiar projetos lançados em países lusófonos com o apoio financeiro do BAD e com garantias do Estado português, que assim asseguram que o custo de financiamento seja mais baixo e com menos risco.

O BAD, Moçambique e Portugal assinaram o primeiro acordo, a 12 de março, em Maputo, para apoiar projetos de investimento, o primeiro específico de um país, que dá acesso a financiamentos do BAD combinados com garantias de Portugal através da Sociedade para o Financiamento do Desenvolvimento (SOFID), sendo que o primeiro projeto que está a ser analisado em Moçambique é uma linha de crédito, gerida pelo banco BIC, no valor de 30 milhões de dólares.

Além do país anfitrião - que deve ser um dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) -, cada projeto deve envolver "pelo menos mais duas entidades do Compacto, por exemplo o BAD e empresas portuguesas, ou o BAD e outras empresas dos PALOP", refere a documentação sobre o programa.

Portugal participa através da SOFID, disponibilizando 400 milhões de euros em garantias a conjugar com financiamento do BAD, que neste Compacto vai apoiar projetos orçados em até 30 milhões de dólares. Habitualmente, o BAD financia projetos acima deste valor.

A Guiné Equatorial foi o último país da esfera da lusofonia africana a assinar o documento, a 7 de outubro.

MBA // JH