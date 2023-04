BAD tenta mobilizar recursos locais e privados para África enfrentar alterações climáticas

O tema - Mobilizar o Financiamento do Setor Privado para o Clima e Crescimento Verde em África -- surge devido à "crescente perceção da necessidade de mobilizar fontes alternativas para esse financiamento, frisou Vicent O. Nmehielle, secretário-geral do BAD, em conferência de imprensa, hoje, para apresentar o tema e programa das reuniões que decorrem de 22 a 26 de maio no Egito.

É necessário explorar "novos mecanismos para esse financiamento, instrumentos financeiros inovadores, e analisar o tipo de capital que podemos captar, também a nível doméstico", sublinhou o dirigente do BAD, acompanhado por vários vice-presidentes.

Os vários eventos da reunião anual, que vão decorrer na cidade de Sharm El-Sheikh, pretendem encontrar as formas de alavancar o setor privado nacional e internacional "com vista a fechar a grande lacuna de financiamento climático".

Se as tendências atuais dos fluxos financeiros climáticos para África continuarem, o continente enfrenta um défice anual que poderá exceder os 127 mil milhões de dólares até 2030.

África poderá perder até 12% do Produto Interno Bruto (PIB) até 2100, quando, em comparação, as perdas projetadas para os Estados Unidos da América e outros países industrializados representam menos de 1% do PIB.

"Vamos explorar como os poderes públicos e privados podem conseguir os financiamentos necessários", face à crescente urgência expressa pelos líderes africanos para uma mudança radical nos esforços para limitar o aumento da temperatura, objetivo que é visto como "crítico para proteger os países mais vulneráveis do mundo, muitos dos quais se encontram em África", sublinhou.

O secretário-geral do BAD destacou que é importante mobilizar os "recursos domésticos" que existem, a par de donativos ou financiamento a muito baixo custo, para países mais pobres, num contexto mundial desafiante, e que a guerra na Ucrânia veio dificultar.

Uma posição vincada também por Solomon Quaynor, vice-presidente para o setor privado, infraestruturas e industrialização dando o exemplo de recursos domésticos que podem ser mobilizados "fundos soberanos, fundos de pensões, fundos de seguros de vida".

O economista-chefe e vice-presidente para a Governação Económica e Gestão do Conhecimento, Kevin Urama, destacou que "o dinheiro vai para onde os investidores se sentem seguros e onde o retorno é seguro".

Por isso, para mobilizar capital para o desenvolvimento, também é preciso colocar a "casa em ordem em termos de ter uma boa gestão da política macroeconómica", mencionou, porque só assim se pode atrair financiamento.

Além de mostrar as próprias estratégias nacionais, nas reuniões e eventos paralelos, os cerca de 3.000 participantes esperados vão também dar a conhecer oportunidades de investimento em energias renováveis e agricultura sustentável.

São esperados pelo menos 13 chefes de Estado e de Governo africanos para participarem nas reuniões, numa semana em que será ainda assinalado, em 25 de maio, o Dia Mundial da África, com vários eventos culturais.