Bagão Félix: "Este orçamento foi tirado de um microondas"

Depois de Bruxelas mostrar otimismo quanto à evolução económica de Portugal, Bagão Félix prefere ser mais prudente nas previsões, realça que o país apenas está a recuperar o que perdeu desde 2019, com a pandemia. No "Tudo É Economia" desta noite, o antigo ministro das finanças e da segurança social disse que o orçamento do estado não responde aos efeitos da inflação nem da pandemia