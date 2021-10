Bahrein anuncia objetivo de atingir neutralidade carbónica até 2060

O anúncio foi feito hoje pelo Conselho de Ministros do Bahrein, a poucos dias do início da Conferência do Clima, que se realiza em Glasgow, na Escócia, de 31 de outubro a 12 de novembro.

Nesta cimeira será analisado o progresso feito pelos vários países que assinaram o Acordo de Paris, em 2015, e a comunidade internacional tentará encontrar novos compromissos para evitar que as temperaturas médias subam mais de 1,5 ° C até ao fim do século em comparação com os valores pré-industriais.

Segundo a agência de notícias oficial do Bahrein, a BNA, a medida foi aprovada depois de a Arábia Saudita, um dos maiores produtores de petróleo do mundo e dos maiores poluidores, se ter comprometido a atingir a neutralidade das emissões até 2060 através da "economia circular do carbono".

O Conselho de Ministros do Bahrein também aprovou a adesão a um acordo para a criação do Instituto Global para o Crescimento Verde, que visa "promover o desenvolvimento sustentável e melhorar as condições económicas, ambientais e sociais através de parcerias internacionais entre os setores público e privado".