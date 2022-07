Baixa nos impostos sobre os combustíveis aproximou-nos da média da União Europeia

Direitos Reservados

Em Portugal o preço dos combustíveis continua a ser dos mais caros em toda a União. Em abril, maio e junho os preços apresentaram um preço médio de venda 16 cêntimos mais alto do que a média europeia, onde é na Hungria que os combustíveis são mais baratos.

Em media um litro custa menos 77 cêntimos do que em Portugal.



Numa análise ao relatório da ERSE, Pedro Silva, analista do mercado de energia da Deco Proteste, constata que com a redução da carga fiscal sobre os combustíveis, Portugal aproximou-se da média da união Europeia.