Baixas forçadas. Pedidos de subsídios podem ser feitos online

O serviço abrange os casos de doença do próprio trabalhador e as situações de apoio à família por mais de 30 dias seguidos. Desde o início do ano foram feitos quase 27 mil pedidos, cinco vezes mais do que no arranque de 2021.



A Segurança Social disse que o tempo médio de deferimento dos pedidos é de três dias.