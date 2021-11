Baixo Mondego. Agricultores desesperados devido à falta de água reclamam medidas de apoio ao Governo

Os agricultores do Baixo Mondego, na região de Coimbra, estão desesperados com os prejuízos. À falta de água, junta-se a subida do preço dos combustíveis, problemas na maturação do arroz e o mau tempo de setembro. Pedem o apoio urgente do Governo.