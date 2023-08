Balança comercial de bens da UE regressa a excedente no 2.º trimestre

De acordo com os dados do serviço estatístico europeu, entre abril e junho, as importações pela UE recuaram 3,5% e as exportações 2,0%, face aos primeiros três meses do ano, o que resultou num excedente de mil milhões de euros na balança comercial externa de bens.

O Eurostat destaca ainda que o recuo nas importações no segundo semestre se deve à quebra de 15,6% nos produtos energéticos e de 10,9% nas matérias-primas, face ao período anterior.

No que respeita às exportações da UE, todos os setores apresentaram um abrandamento, exceto no de maquinaria e veículos (2,5%), com os maiores recuos a serem assinalados nas vendas de energia (-22,5%) e matérias-primas (-9,3%) para países terceiros.

No terceiro trimestre de 2022, a UE registou um défice de 115 mil milhões de euros no comércio externo de bens, o maior desde 2019.