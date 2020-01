Ballie. Lançado dispositivo que "segue o dono para todo o lado"

A Samsung lançou um robô parecido com uma bola de ténis que emite um sinal sonoro e segue o dono para onde este for. A bola, apelidada de Ballie, possui uma câmara de filmar embutida, capaz de capturar e armazenar “momentos especiais”, diz a empresa de tecnologia.