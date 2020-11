Banca de Macau concedeu até agosto cerca de 860 ME em empréstimos

O objetivo é ajudar as empresas afetadas economicamente pela crise pandémica, que levou a AMCM a aumentar a reforçar os fundos das reservas na banca do território.

"O novo tipo de coronavírus provocou um grande impacto na economia mundial, e em consequência, o ambiente para investimento ficou difícil pelo que a AMCM elaborou um plano de natureza defensiva desde o início do ano corrente, tendo os investimentos da Reserva Financeira registado contrapartidas positivas", disse a entidade em comunicado.

"Em simultâneo, com vista a aliviar as pressões financeiras dos residentes e das pequenas e médias empresas, emergentes da epidemia, a AMCM prestou apoio aos bancos com o intuito de proporcionar financiamento e crédito aos residentes e empresas, através do aumento da afetação de fundos das reservas no sistema bancário", acrescentou.

Um dos resultados foi que, "até finais de agosto, foram concedidos mais de cinco mil créditos relacionados com o combate à epidemia pelos bancos de Macau, com um valor de cerca de oito mil milhões de patacas", de acordo com a mesma nota.

O presidente do conselho de administração da AMCM, citado no comunicado, salientou que a entidade realizou estudos e adotou estratégias de investimento em carteiras de ações com a classificação de alto risco, tendo aumentado a afetação de fundos nos produtos do mercado monetário e títulos para diminuir o impacto nas contrapartidas da Reserva Financeira devido à acentuada flutuação nos mercados.

Macau, que registou 46 infetados, mas não possui qualquer caso ativo nem detetou qualquer surto local, foi dos primeiros territórios a sofrer o impacto da crise económica motivada pela pandemia da covid-19.

As restrições fronteiriças e as medidas preventivas quase paralisaram a economia, cujo motor é jogo, com os casinos a registarem prejuízos sem precedentes.

A cidade, que recebeu em 2019 quase 40 milhões de turistas, viu descer esse número para alguns milhares, com os negócios locais a sofrerem um impacto que levou o Governo a avançar com medidas extraordinárias de ajuda, na tentativa de proteger empregos e a viabilidade, sobretudo, das pequenas e médias empresas.

A pandemia de covid-19 já provocou quase 1,2 milhões de mortos e mais de 46 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.