Banca espanhola aumenta em 23% as necessidades de fundos de longo prazo em 2017

Lusa12 Jan, 2018, 11:45 | Economia

O Banco de Espanha publicou hoje dados de fim do exercício de 2017 que revelam que as entidades bancárias espanholas tinham 170.445 milhões de euros em empréstimos de longo prazo no final de dezembro passado, mais 23% do que um anos antes, mas 0,2% menos do que no mês anterior.

Por outro lado, as necessidades de liquidez de curto prazo eram em dezembro de 96 milhões de euros, quase 15 vezes menos do que um ano antes, e mais de 4.000 milhões de euros menos do que em outubro, o auge da crise catalã com a fuga da sede social de centenas de empresas para outras regiões espanholas.

Segundo vários analistas citados pela agência espanhola Efe, o incremento de procura a curto prazo em outubro, que alcançou os 4.271 milhões de euros, foi provocado pelos receios em relação à situação na Catalunha.

Várias entidades bancárias quiseram ter mais liquidez para enfrentar uma eventual situação de retirada massiva de dinheiro dos depósitos.

Os partidos separatistas catalães, maioritários no parlamento regional, tentaram criar uma República independente, mas o Governo espanhol decidiu no final de outubro intervir, tendo impedido esse movimento.

Mais de 3.000 empresas decidiram no último trimestre de 2017 mudar a sua sede social para outras regiões espanholas com receio de ficarem fora da União Europeia e da proteção que lhes é dada por pertencerem à zona euro.