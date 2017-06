Banca europeia: quase metade detida por governos e pouco transparente

RTP 05 Jun, 2017, 11:01 / atualizado em 05 Jun, 2017, 11:03 | Economia

A análise de Nicolas Véron, um dos principais analistas na área dos sistemas financeiros, é divulgada esta segunda-feira pelo Diário de Notícias e foca-se apenas na banca que está sediada na zona euro.



O investigador dividiu a estrutura acionista em seis tipos: dispersa, de influência minoritária, de controlo privado, de cooperativas, do setor público ou nacionalizados, do que conclui que existem 21 bancos públicos, dez nacionalizados e outros nove em que o maior acionista individual é a administração central ou local.



No total são 40 instituições europeias das 97 instituições significativas, que são controladas por entidades públicas.



"Os decisores europeus e os analistas tendem a partir do princípio de que a maioria dos bancos são entidades cotadas, com estruturas dispersas entre investidores", disse Véron ao Diário de Notícias, salientando ainda que o trabalho agora publicado vem mostrar o contrário.

"Influências políticas diretas"

"A maioria destes bancos são detidos por governos ou cooperativas, ou influenciados por um acionista ou investidores com grandes participações ou de qualquer forma propensos a sofrer influências políticas diretas".



O investigador do Think Tank europeu Bruegel refere ainda que "a transparência pública de muitos bancos é reduzida", além de que “tendem a correr riscos desnecessários à conta de interferências políticas."



A maior parte destes bancos situa-se na Alemanha, onde dez bancos são do setor público e três em que o maior acionista é uma entidade pública, ou seja, 45 por cento dos ativos são do Estado. Dos 4,4 biliões detidos pelo setor na Alemanha, mais de dois biliões estão nestes bancos.



Ao Diário de Notícias, Nicolas Véron sublinha também o facto de haver outras estruturas nos bancos da zona euro que promovem a falta de transparência e dá o exemplo de oito bancos em que "o maior acionista é uma fundação nacional ou regional, tipicamente controlados ou influenciados por interesses políticos (…) pelo menos 64 por cento de todas as instituições significativas da zona euro, representando 13,5 biliões de ativos ou 61 por cento do total, sofrem algum tipo de interferência política".



Em jeito de conclusão, o analista recomenda que o setor financeiro da região aumente o total de bancos cotados e com estruturas acionistas dispersas, já que traz "mais flexibilidade na atração de capital" e diminui "o ciclo vicioso banca-Estado".

"Não há banca saudável sem economia saudável"

Ouvido pelo Diário de Notícias sobre esta matéria, o ex-ministro das Finanças, Eduardo Catroga, diz que a grande percentagem de bancos europeus que estão em mãos públicas justifica-se pelo facto de as instituições financeiras na zona euro terem sofrido as graves consequências dos últimos ciclos económicos, dando como exemplo a CGD, onde "a excessiva intervenção política deu para o torto".



"Não há banca saudável sem economia saudável. A economia da zona euro, embora com situações diferentes de país para país, tem tido uma fase de crescimento muito lento e quando há uma fase de estagnação económica e recessão isso reflete-se nos bancos”, concluiu o ex-ministro das Finanças.