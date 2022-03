Banca recupera em 2021 e passa de prejuízos a lucros de 1.510 ME

O banco público Caixa Geral de Depósitos (CGD) teve os maiores lucros em 2021, de 583 milhões de euros, mais 18,7% do que em 2020.

Já o BPI quase triplicou os lucros para 307 milhões de euros, enquanto o Santander Totta subiu 0,9% para 298,2 milhões de euros.

A única queda nos lucros pertenceu ao BCP, em que se reduziram em 24,6% para 138,1 milhões de euros.

O Novo Banco divulgou que, em 2021, teve lucros, pela primeira vez desde a sua criação (o Novo Banco foi criado em 2014, aquando da resolução do BES), de 184,5 milhões de euros. Este resultado compara com o prejuízo de 1.329,3 milhões de euros de 2020.

No total, em termos agregados, os cinco bancos tiveram em 2021 lucros de 1.510 milhões de euros, que comparam com os prejuízos agregados de 253,7 milhões de euros em 2020.

No ano passado, a banca nacional continuou também a reduzir a sua estrutura.

O BPI reduziu, em termos líquidos, o número de colaboradores em 144 no ano passado, ficando com 4.478, e cortou 76 pontos da rede de distribuição, incluindo 63 na rede de balcões, anunciou o presidente executivo do banco, em fevereiro.

O BCP fechou o ano de 2021 com 6.289 trabalhadores em Portugal, menos 724 do que no final de 2020, segundo as contas divulgadas pelo banco, no mês passado.

Quanto a agências, no fim de 2021, o BCP tinha em Portugal 434 sucursais, menos 44 do que em 2020.

O Santander Totta, por sua vez, reduziu 1.175 trabalhadores em Portugal em 2021, segundo as contas do banco do ano passado divulgadas em conferência de imprensa.

No final de 2020, o Santander tinha 5.980 funcionários e no final de 2021 eram 4.805 trabalhadores. Quanto ao total de agências em Portugal, reduziram-se em 79 para 348 em final de 2021.

O Grupo Novo Banco tinha 4.193 trabalhadores em fim de 2021, menos 389 face a 2020.