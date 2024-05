Bancários chegam a acordo com instituições para aumentos de 3% este ano

Na nota, hoje divulgada, a estrutura sindical disse que "na sequência da reunião realizada nesta segunda-feira, 27 de maio, os sócios cujas Instituições de Crédito são representadas pelo GNIC/APB (nomeadamente, Bankinter, BBVA, BPI, Credibom, Haitong, novobanco e Santander) terão aumentos de 3%", com retroativos a janeiro de 2024, "para as tabelas salariais, pensões de reforma e de sobrevivência, bem como das demais cláusulas com expressão pecuniária".

O sindicato considera que "após um crescendo de intervenção por parte do SNQTB e dos seus sócios, que culminou com a manifestação da passada quarta-feira durante a Assembleia Geral do BCP", o GNIC/APB "acabou por vir ao encontro das posições" da estrutura.

O SNQTB lembrou que "as negociações estavam bloqueadas desde março, com o GNIC/APB a propor um aumento de apenas 2,5%, valor que era inaceitável para o SNQTB", considerando que o acordo hoje alcançado demonstra que a sua proposta "era perfeitamente razoável e comportável".

Depois de encerrado este processo, o "SNQTB vai continuar a atuar nas restantes mesas negociais (BCP, Montepio, CCAM, entre outras) para salvaguardar os interesses de todos os bancários, ativos e reformados", assegurou.