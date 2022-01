Banco Africano dá 47 milhões para processamento agroindustrial em Moçambique

"A subvenção do Fundo Africano de Desenvolvimento vai ajudar a melhorar a produtividade agrícola e o desenvolvimento do agronegócio na província de Niassa, ao fazer avançar a capacidade institucional e o empreendedorismo para fomentar o crescimento das cadeias de valor agrícolas", lê-se no comunicado enviado à Lusa.

O valor de 47,09 milhões de dólares, cerca de 41,5 milhões de euros, atribuído pelo Fundo, o braço concessional do BAD, servirá para implementar a zona especial, apresentada como "uma iniciativa integrada de desenvolvimento concebida para concentrar as atividades de processamento em áreas de grande potencial agrícola para aumentar a produtividade, integrar a produção, processamento e marketing de determinadas matérias-primas".

Citado no comunicado, o ministro da Indústria e Comércio moçambicano, Carlos Mesquita, afirmou que o projeto vai "mudar o jogo" e irá transformar a economia, promover a inclusão social e fomentar a paz, ao lidar com fatores importantes na indústria, como a infraestrutura para o desenvolvimento.

O representante nacional do BAD em Moçambique, Cesar Augusto Mba Abogo, salientou a importância das zonas especiais para potenciar a produção agrícola e afirmou que "promovem a participação dos pequenos produtores nas cadeias de valor, oferecendo assim um modelo de desenvolvimento inclusivo".