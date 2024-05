Banco Africano de Desenvolvimento com lucros recorde de mais de 500 ME em 2023

"É o maior de sempre na história do Banco Africano de Desenvolvimento", afirmou Akinwumi Adesina, sobre os resultados da instituição, ao intervir na sessão oficial de abertura dos encontros anuais do BAD, que decorrem desde segunda-feira na capital do Quénia.

"O BAD encontra-se numa situação financeira muito sólida. Mantivemos a nossa classificação AAA, a única instituição financeira com classificação AAA em África, por todas as agências mundiais de notação de crédito", sublinhou.

"As receitas de empréstimos e investimentos aumentaram de 775 milhões de dólares [715 milhões de euros] em 2022 para 1.730 milhões de dólares [1.596 milhões de euros] em 2023, um aumento de 123%", disse igualmente Adesina.

Em 2023, o financiamento do BAD totalizou 10 mil milhões de dólares (9.228 milhões de euros) nas cinco grandes prioridades definidas pela instituição: energia, alimentação, industrialização, integração e qualidade de vida dos povos africanos, definidas como "aceleradores do desenvolvimento de África".

"O resultado final é que o BAD cumpre. Desde que lançámos estas cinco prioridades em 2016, o nosso financiamento teve impacto na vida de mais de 400 milhões de pessoas. O nosso trabalho tem impactos significativos em todo o continente, mais 11 milhões de agricultores tiveram acesso a tecnologias agrícolas melhoradas, oito milhões de pessoas com acesso a novos serviços de saneamento, 3,5 milhões de pessoas com acesso a transportes melhorados, 2,8 milhões de pessoas beneficiaram de melhores serviços de saúde", descreveu Adesina.

Avançou ainda que, nos últimos nove anos, o BAD investiu mais de 50 mil milhões de dólares (46.138 milhões de euros) em projetos de infraestruturas no continente, "de longe o maior investimento de qualquer banco ou instituição multilateral de desenvolvimento".

Sobre a situação do continente, o presidente da instituição reconheceu que "as economias africanas estão a mostrar uma grande capacidade de resistência" e que "apesar dos desafios colocados" pelas alterações climáticas, as tensões geopolíticas, a inflação global, ou o aumento do preço do petróleo, entre outros, o BAD "prevê que o crescimento real do PIB em África aumente de 3,1% em 2023 para 3,7% em 2024 e 4,3% em 2025".

"É importante notar que apesar destes ventos contrários, mais de metade, ou seja, 31 países, atingem taxas de crescimento real do PIB mais elevadas em 2023 e do que em 2022. Dez países africanos estão entre as 20 economias com crescimento mais rápido do mundo. Penso que nos temos saído bem contra os ventos contrários", concluiu Adesina.

O Grupo Banco Africano de Desenvolvimento é a principal instituição africana de financiamento do desenvolvimento e reúne-se em Nairobi até sexta-feira para debater "A Transformação de África, o Grupo Banco Africano de Desenvolvimento e a Reforma da Arquitetura Financeira Global", prevendo a presença de 3.000 participantes, entre políticos, governantes, economistas e especialistas de várias áreas, de todo o mundo.

Estes encontros incluem a 59.ª Reunião Anual do Conselho de Governadores do Banco Africano de Desenvolvimento e a 50.ª Reunião do Conselho de Governadores do Fundo Africano de Desenvolvimento, decorrendo no Centro Internacional de Conferências Kenyatta, em Nairobi.

O Grupo BAD conta com 81 Estados-membros, entre 53 países africanos e 28 países fora do continente, incluindo Portugal e Brasil.