Banco Africano de Desenvolvimento mais que duplica capital social para 153 mil milhões

De acordo com a documentação preliminar obtida pela Lusa, que está sujeita ainda a uma decisão final que será tomada esta tarde, na reunião de governadores, os acionistas deverão aprovar um aumento de capital de 125%, que elevará o montante do capital social do BAD para perto de 153 mil milhões de dólares, à volta de 137 mil milhões de euros.

O processo de aumento de capital do BAD começou há dois anos, em Busan, Coreia do Sul, quando a proposta foi lançada e os acionistas, entre os quais Portugal e todos os países lusófonos africanos, aprovaram o início das negociações sobre a proposta da direção do banco, que apresentou três cenários, sendo o intermédio o que foi aprovado.

No discurso de abertura oficial da reunião extraordinária de acionistas que decorre hoje em Abidjan, para aprovação do aumento de capital, o presidente do BAD, Akinwumi Adesina, disse que a partir de agora será possível desenvolver na totalidade as iniciativas `Desert to Power`, que pretende fornecer energia solar a 250 milhões de pessoas no Sahel, aumentar o financiamento para mulheres empresárias para 3 mil milhões de dólares e duplicar o financiamento a iniciativas climáticas, para 25 mil milhões de dólares até 2025.

"Juntos, subimos a encosta da montanha do desenvolvimento de África, mas ainda há algum caminho a percorrer até chegarmos ao topo", vincou o banqueiro nigeriano.

O apoio à zona de comércio livre em África, a auto-estrada que ligará Lagos, na Nigéria, a Abidjan, na Costa do Marfim, o apoio no estabelcimento de zonas especiais de processamento agroindustrial e a potenciação dos investimentos em África foram outras das prioridades elencadas por Adesina no discurso na sessão inicial, que contou com o Presidente da Costa do Marfim, Alassane Ouattara.

"Com a vossa decisão sobre o aumento de capital, o barco do desenvolvimento de África vai reabastecer; é um momento histórico, para uma decisão histórica; a vossa decisão final vai reverberar pelo mundo inteiro, e vai ajudar-nos a dar um grande salto em frente por África", concluiu.