Banco cabo-verdiano da Caixa Geral de Depósitos com 33 milhões de euros em moratórias

Segundo o último relatório e contas do Banco Interatlântico, que viu os lucros caírem 40,6% face a 2019, para 2,5 milhões de euros, a instituição contabilizava em 31 de dezembro de 2020 uma carteira de moratórias "legais e internas", sendo 181 empresas e 345 particulares, envolvendo no total 647 operações.

Em termos de moratórias legais, no âmbito das medidas mitigadoras da crise provocada pela pandemia de covid-19, definidas pelo Governo em abril de 2020, aquele banco tinha concedido mais de 3.678 milhões de escudos (33,2 milhões de euros) destes apoios, essencialmente envolvendo créditos de empresas.

Ainda segundo o relatório e contas, só em financiamentos através das linhas covid-19, com aval parcial do Estado -- outra medida governamental para mitigar as consequências económicas da pandemia -, o Banco Interatlântico atribuiu em 2020 quase de 295 milhões de escudos (2,6 milhões de euros) em 60 créditos a empresas.

No relatório e contas de 2020, a administração do banco, detido em 70% pela Caixa Geral de Depósitos, refere que o crédito vencido atingiu no ano passado os 1.325 milhões de escudos (11,9 milhões de euros), representando 8,9% do total do crédito bruto não representado por valores mobiliários, uma diminuição de 22,3% face a dezembro de 2019.

"Resultado do esforço do banco em resolver os maiores incumprimentos. A prorrogação das moratórias para até ao final do mês de setembro de 2021 permitiu também conter a evolução desfavorável do vencido pela atual situação do mercado", reconhece a administração, acrescentando que as imparidades e provisões líquidas do banco atingiram os 153,7 milhões de escudos (1,4 milhão de euros), um aumento de 16,8% face a 2019.

"De modo a refletir os possíveis agravamentos futuros da pandemia na carteira do Banco Interatântico, nomeadamente após o término das moratórias", explica a administração, no relatório e contas.

Cabo Verde registou em 2020 uma recessão económica histórica, com o Produto Interno Bruto a recuar 14,8%, essencialmente devido à praticamente total ausência de turismo, provocada pela pandemia de covid-19, num setor que garante 25% da riqueza produzida no país.

O regime de moratória, ou carência no pagamento das prestações do crédito bancário, é aplicado em função da avaliação da situação económico-financeira dos clientes com quebra de rendimentos devido à pandemia.

As moratórias ao crédito foram aprovadas no final de março de 2020 e previam um primeiro período de seis meses, até 30 de setembro, tendo sido prorrogado até 31 de dezembro passado, devido à "evolução da covid-19, cujos impactos das medidas com vista à sua mitigação se fazem sentir na dinâmica económica e na situação financeira do país", admitiu anteriormente o Governo, que acabou por prolongar a medida para 2021.

O regime de moratória de créditos abrange, além de empresas e famílias, também autarquias, empresários em nome individual, instituições particulares de solidariedade social e associações sem fins lucrativos.

A medida foi prorrogada, com abrangências distintas, até final de setembro próximo, segundo o Governo, face à situação de crise que afeta famílias e empresas cabo-verdianas.

A medida previa a suspensão do pagamento de capital, juros e prestações dos créditos concedidos às famílias, empresas, municípios, instituições sem fins lucrativos até 01 de julho de 2021, mantendo-se a suspensão do pagamento do capital em dívida dos créditos concedidos, a todas as entidades beneficiarias, até 30 de setembro, e a suspensão do pagamento de juros, capital e prestação dos contratos das empresas não financeiras e famílias dos setores mais afetados pela pandemia, também até setembro.