Banco central da Suécia mantém taxas em 4% mas admite reduções em maio ou junho

"A inflação está em vias de se estabilizar no objetivo, mas as pressões inflacionistas continuam a ser um pouco elevadas", declarou, acrescentando que "é provável que a taxa possa ser reduzida em maio ou junho, se as perspetivas de inflação se mantiverem favoráveis".

Na análise, o banco central mais antigo do mundo, cujas origens remontam a 1668, sublinha que as expectativas de inflação "estão firmemente ancoradas" e que os aumentos salariais são moderados, embora o conselho de administração do Riksbank tenha defendido a necessidade de "mais confirmação" de que a inflação estabilizará perto do objetivo de 2%.

No entanto, o Riksbank sublinhou que a necessidade de uma política monetária contracionista diminui à medida que a inflação se aproxima do objetivo, num contexto de fraca atividade económica, pelo que, caso as perspetivas de inflação se mantenham favoráveis, a instituição considera "bastante possível" reduzir as taxas em maio ou junho.

Apesar deste otimismo, o banco central sueco adverte que existem riscos que podem fazer com que as pressões inflacionistas voltem a aumentar, incluindo novos choques de oferta decorrentes de tensões geopolíticas, a continuação do enfraquecimento da taxa de câmbio da coroa ou se o comportamento dos preços das empresas não se normalizar como esperado.