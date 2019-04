Banco central dos EUA inicia reunião que deve deixar taxas de juro inalteradas

Lusa30 Abr, 2019, 16:23 | Economia

Numa alteração da sua política monetária em março, a Reserva Federal (Fed) suspendeu a subida gradual das taxas de juro e a redução da sua carteira de ativos, devido à incerteza sobre a evolução da economia norte-americana, com a inflação mais fraca.

As taxas de juro de referência, que influenciam todos os outros tipos de crédito, estão atualmente entre 2,25% e 2,5% e a Fed não prevê aumentá-las este ano.

Mas a pausa nas subidas não parece suficiente para a Casa Branca, que tem vindo a reclamar uma política monetária mais acomodatícia.

"Pessoalmente, creio que a Fed devia baixar as taxas de juro", afirmou no início de abril o presidente norte-americano, Donald Trump, sublinhando que a "inflação está baixa".

Um novo elemento de incerteza surgiu na passada sexta-feira, quando foi anunciado que a economia dos Estados Unidos cresceu a um ritmo anual de 3,2% no primeiro trimestre, valor que superou as estimativas dos analistas, que antecipavam um crescimento de 2,3%.

As previsões do banco central apontam para um crescimento de 2,1% em 2019, abaixo do registado em 2018.

Vários economistas consideram, no entanto, que o nível de crescimento verificado no início do ano se deve essencialmente a uma acumulação de `stocks`, situação que não se repetirá.

Jerome Powell, presidente da Fed, dará uma conferência de imprensa na quarta-feira às 19:30 (hora de Lisboa), após a publicação de um comunicado com as principais decisões do banco central.