Banco Central Europeu discute a política monetária nos países da zona euro

A aguardada reunião do Banco Central Europeu (BCE) irá decorrer hoje, cerca de duas semanas depois de a presidente da instituição, Christine Lagarde, ter indicado que irá começar a subir as taxas de juro em julho e que a zona euro sairá das taxas de juro negativas até ao final do terceiro trimestre.



Lagarde salientou esperar que a compra da dívida que o BCE tem vindo a fazer para apoiar a economia "termine no início do terceiro trimestre", acrescentando que tal "permitiria uma subida das taxas de juro" na reunião de julho.



O debate sobre se a inflação é ainda um fenómeno temporário tem pressionado os banqueiros centrais, levando vários decisores a intervirem publicamente na defesa de um endurecimento da política monetária.



A taxa de inflação homóloga na zona euro atingiu 8,1% em maio, um nível nunca alcançado desde a criação da moeda única e quatro vezes acima dos 2% fixados como objetivo pelo BCE.



Atualmente, a taxa de depósitos está em -0,50%. Para a levar para zero, seria necessário um aumento de 25 pontos base em julho e outro igual em setembro, esse é o cenário de referência, segundo Philip Lane, economista-chefe do BCE, mas algumas vozes defendem que se opte logo por uma primeira subida de 50 pontos base.



Hoje serão ainda publicadas novas previsões macroeconómicas, que terão em conta o impacto da guerra na Ucrânia, o que ajudará a definir o ritmo de mudança na política monetária.